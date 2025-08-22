Каллас: Путин получил на Аляске то, что хотел, и теперь его интерес к встречам снизился

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что заставить российского диктатора сесть за стол переговоров можно только дополнительным давлением

Кая Каллас (Фото: MYKOLA TYS EPA/EPA)

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас считает, что российский диктатор Владимир Путин достиг всего, что ему было нужно от встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, поэтому сейчас не заинтересован в продолжении переговоров. Об этом она заявила в интервью ВВС.

По словам Каллас, целью Путина на Аляске было преодоление международной изоляции и отсрочка санкций.

"Он получил фотографию с президентом США и гораздо больше, такой теплый прием в Америке… Он также хотел, чтобы санкции не были введены, чего он также добился", – сказала евродипломат.

Из-за этих успехов российский диктатор в настоящее время не заинтересован в переговорах.

"Я думаю, что сейчас его интерес снизился, потому что он добился того, чего хотел от этой встречи", – сказала Каллас.

Она призвала ЕС и США ввести дополнительные санкции и тарифы против России, поскольку теперь Путин может согласиться сесть за стол переговоров только под дополнительным давлением.

"У нас есть разные инструменты. У американцев есть рычаги влияния с помощью санкций или тарифов. Мы работаем над 19-м пакетом санкций со стороны Европы", – сообщила она.

Каллас подчеркнула, что глава Кремля до сих пор не сделал ни одного шага навстречу для прекращения войны в Украине.

"Совершенно очевидно, что все обещания, которые Путин давал до сих пор, он не выполнил, и мы должны относиться к этому соответственно. Он просто смеется, не останавливает убийства, а увеличивает их количество", – подчеркнула дипломат.