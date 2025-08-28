У Польщі розбився винищувач F-16. Пілот не вижив – відео

Пілот літака не встиг катапультуватися та загинув на місці, повідомив речник уряду Польщі

Винищувач F-16 (Фото: EPA)

У польському місті Радом під час підготовки до повітряного шоу Radom Air Show впав та розбився винищувач F-16. Про це повідомив речник уряду Польщі Адам Шлапка.

Пілот літака не встиг катапультуватися та загинув на місці. Речник не повідомив про причину катастрофи.

Наразі відомо, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вирушив на місце інциденту.

Very sad. Reportedly Polish F-16 at Radom pic.twitter.com/N1hmO6UpEs — The Aviationist (@TheAviationist) August 28, 2025

Довідка Кожні два роки в останні вихідні серпня в аеропорті Радом організовують захід Radom Air Show.



Програма містить показові польоти військових літаків і гелікоптерів з різних країн Європи, а також статичну виставку авіаційної та іншої військової техніки.



