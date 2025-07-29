У Німеччині розбився навчальний військовий вертоліт: пілота та екіпаж шукають – фото

Вертоліт упав у річку і на місці аварії стався витік гасу, працюють екстрені служби

Військовий вертоліт Німеччини (Ілюстративне фото: facebook.com/Bundeswehr)

У Німеччині впав вертоліт Збройних сил (Бундесверу) в річку Мульд у Саксонії, що на сході країни. Пілот і, ймовірно, екіпаж вважаються безвісти зниклими, повідомляють Bild та MDR.

Катастрофа військового вертольота сталася недалеко від Грімми між 10:00 і 10:30, кажуть в авіадиспетчерській службі. Близько 12:00 веслярі виявили уламки в річці Мульде. Невідомо, скільки людей, окрім пілота, було на борту, але, за словами представниці поліції Сюзанни Любке, пошуки екіпажу тривають.

"Так, це був навчальний літак Військово-повітряних сил", – повідомив представник пресслужби ВПС на місці події.

На місці аварії великий витік гасу, а уламки гелікоптера перебувають на середині річки й до них важко дістатися, повідомив представник пожежної служби. На місці перебувають близько 100 співробітників екстрених служб, які спочатку зберуть гас, а потім розпочнуть рятувальну операцію.

Бундевсер оголосив місце аварії закритою військовою зоною і суворо заборонив фотографувати там. Над місцем аварії встановили безпольотну зону в радіусі 3,7 км.

Уламки вертольота (Фото: Foto: Sören Müller/Bild)

Уламки вертольота (Фото: Foto: Sören Müller/Bild)