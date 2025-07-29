У Німеччині розбився навчальний військовий вертоліт: пілота та екіпаж шукають – фото
У Німеччині впав вертоліт Збройних сил (Бундесверу) в річку Мульд у Саксонії, що на сході країни. Пілот і, ймовірно, екіпаж вважаються безвісти зниклими, повідомляють Bild та MDR.
Катастрофа військового вертольота сталася недалеко від Грімми між 10:00 і 10:30, кажуть в авіадиспетчерській службі. Близько 12:00 веслярі виявили уламки в річці Мульде. Невідомо, скільки людей, окрім пілота, було на борту, але, за словами представниці поліції Сюзанни Любке, пошуки екіпажу тривають.
"Так, це був навчальний літак Військово-повітряних сил", – повідомив представник пресслужби ВПС на місці події.
На місці аварії великий витік гасу, а уламки гелікоптера перебувають на середині річки й до них важко дістатися, повідомив представник пожежної служби. На місці перебувають близько 100 співробітників екстрених служб, які спочатку зберуть гас, а потім розпочнуть рятувальну операцію.
Бундевсер оголосив місце аварії закритою військовою зоною і суворо заборонив фотографувати там. Над місцем аварії встановили безпольотну зону в радіусі 3,7 км.
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