В Германии разбился учебный военный вертолет: пилота и экипаж ищут – фото
В Германии упал вертолет Вооруженных сил (Бундесвера) в реку Мульд в Саксонии, что на востоке страны. Пилот и, вероятно, экипаж числятся без вести пропавшими, сообщают Bild и MDR.
Крушение военного вертолета произошло недалеко от Гриммы между 10:00 и 10:30, говорят в авиадиспетчерской службе. Около 12:00 гребцы обнаружили обломки в реке Мульде. Неизвестно, сколько людей, помимо пилота, было на борту, но, по словам представительницы полиции Сюзанны Любке, поиски экипажа продолжаются.
"Да, это был учебный самолет Военно-воздушных сил", – сообщил представитель пресс-службы ВВС на месте происшествия.
На месте крушения большая утечка керосина, а обломки вертолета находятся на середине реки и к ним трудно добраться, сообщил представитель пожарной службы. На месте находятся около 100 сотрудников экстренных служб, которые сначала соберут керосин, а затем приступят к спасательной операции.
Бундевсер объявил место крушения закрытой военной зоной и строго запретили фотографировать там. Над местом аварии установили бесполетную зону в радиусе 3,7 км.
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