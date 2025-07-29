В Германии разбился учебный военный вертолет: пилота и экипаж ищут – фото

Вертолет упал в реку и на месте крушения случилась утечка керосина, работают экстренные службы

Военный вертолет Германии (Иллюстративное фото: facebook.com/Bundeswehr)

В Германии упал вертолет Вооруженных сил (Бундесвера) в реку Мульд в Саксонии, что на востоке страны. Пилот и, вероятно, экипаж числятся без вести пропавшими, сообщают Bild и MDR.

Крушение военного вертолета произошло недалеко от Гриммы между 10:00 и 10:30, говорят в авиадиспетчерской службе. Около 12:00 гребцы обнаружили обломки в реке Мульде. Неизвестно, сколько людей, помимо пилота, было на борту, но, по словам представительницы полиции Сюзанны Любке, поиски экипажа продолжаются.

"Да, это был учебный самолет Военно-воздушных сил", – сообщил представитель пресс-службы ВВС на месте происшествия.

На месте крушения большая утечка керосина, а обломки вертолета находятся на середине реки и к ним трудно добраться, сообщил представитель пожарной службы. На месте находятся около 100 сотрудников экстренных служб, которые сначала соберут керосин, а затем приступят к спасательной операции.

Бундевсер объявил место крушения закрытой военной зоной и строго запретили фотографировать там. Над местом аварии установили бесполетную зону в радиусе 3,7 км.

Обломки вертолета (Фото: Foto: Sören Müller/Bild)

Обломки вертолета (Фото: Foto: Sören Müller/Bild)