В России в тайгу упал пассажирский Ан-24. Предварительно, все погибли

Авиакатастрофа произошла, когда самолет подходил к посадке вблизи приамурского города Тында

Иллюстративное фото: российский пропагандистский ресурс

В Амурской области России разбился пассажирский самолет Ан-24 с 43 пассажирами и шестью членами экипажа на борту. Об этом сообщают российские пропагандистские каналы, службы спасения и представители власти.

Утром связь с самолетом Ан-24, выполнявшим рейс Хабаровск – Благовещенск – Тында, прервалась в конце полета. До этого самолет не подавал сигналов бедствия, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Амурской области.

Позже Амурский центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности сообщил, что обломки Ан-24 были обнаружены на склоне горы в 16 км от Тынды. Фюзеляж самолета горел.

На борту находились 49 человек, включая шесть членов экипажа. Предварительно, все они погибли.

По данным транспортной прокуратуры Амурской области, самолет разбился во время повторного захода на посадку в аэропорту.

В качестве основной версии причин авиакатастрофы рассматривается ошибка экипажа при выполнении посадочных маневров в условиях плохой видимости.