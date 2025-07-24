В России в тайгу упал пассажирский Ан-24. Предварительно, все погибли
В Амурской области России разбился пассажирский самолет Ан-24 с 43 пассажирами и шестью членами экипажа на борту. Об этом сообщают российские пропагандистские каналы, службы спасения и представители власти.
Утром связь с самолетом Ан-24, выполнявшим рейс Хабаровск – Благовещенск – Тында, прервалась в конце полета. До этого самолет не подавал сигналов бедствия, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Амурской области.
Позже Амурский центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности сообщил, что обломки Ан-24 были обнаружены на склоне горы в 16 км от Тынды. Фюзеляж самолета горел.
На борту находились 49 человек, включая шесть членов экипажа. Предварительно, все они погибли.
По данным транспортной прокуратуры Амурской области, самолет разбился во время повторного захода на посадку в аэропорту.
В качестве основной версии причин авиакатастрофы рассматривается ошибка экипажа при выполнении посадочных маневров в условиях плохой видимости.
- 16 июля стало известно, что российский вертолет Ми-8, пропавший 14 июля, был найден разбившимся в Хабаровском крае. Предварительно, все пять человек, находившихся на борту, погибли, сообщают российские правоохранители.
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