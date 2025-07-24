В Росії у тайгу впав пасажирський Ан-24. Попередньо, всі загинули

Авіатроща сталася, коли літак заходив на посадку біля приамурського міста Тинда

Ілюстративне фото: російський пропагандистський ресурс

В Амурській області Росії розбився пасажирський літак Ан-24 із 43 пасажирами та шістьома членами екіпажу на борту. Про це повідомляють російські пропагандистські канали, рятівні служби та представники влади.

Зранку із літаком Ан-24, що здійснював рейс Хабаровськ – Благовєщенськ – Тинда, наприкінці польоту зник зв'язок. Перед цим борт не подавав аварійних сигналів, повідомили у Міністерстві надзвичайних ситуацій Амурської області.

Згодом Амурський центр забезпечення цивільного захисту та пожежної безпеки повідомив, що уламки Ан-24 були знайдені на схилі гори за 16 км від Тинди. Фюзеляж літака горів.

На борту знаходилося 49 осіб, включно із шістьма членами екіпажу. Попередньо, вони всі загинули.

За даними транспортної прокуратури Амурської області, літак розбився під час заходу на друге коло для посадки в аеропорту.

Як головна версія причин авіатрощі розглядається помилка екіпажу під час посадкових маневрів в умовах поганої видимості.