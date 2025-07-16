У Росії розбився вертоліт Мі-8 із п'ятьма членами екіпажу. Його шукали два дні – відео

Вертоліт Мі-8 (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

Російський гелікоптер Мі-8, який зник 14 липня, знайдений розбитим у Хабаровському краї. Попередньо п'ятеро людей, які були на борту, загинули, повідомляють російські правоохоронці.

Пошуки вертольота тривали два дні, і 16 липня вранці Далекосхідна транспортна прокуратура повідомила, що його уламки знайдено за 122 км від селища Охотськ. За попередніми даними, судно врізалося в пагорб, загорілося і розбилося.

Иллюстрация: російська прокуратура

Зазначається, що гелікоптер вилетів з Охотська до Магадана 14 липня, проте екіпаж не вийшов на зв'язок у встановлений час. Того самого дня на його пошуки відправили літак Ан-26 з Магадана і вертоліт Мі-8 з Охотська, але операцію призупинили через погану погоду.

Приземлення біля виявлення уламків вертольота неможливе.

У МНС Росії заявили, що в авіакатастрофі ніхто не вижив, а Слідчий комітет повідомив, що попередньо знайдено п'ять тіл поряд з місцем падіння Мі-8.

Магаданська транспортна прокуратура розпочала перевірку дотримання вимог законодавства про безпеку польотів, а також про аеронавігаційне забезпечення польотів. Також буде проведено перевірку компанії ТОВ АПК "Зліт", якій належав гелікоптер.