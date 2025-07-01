Біля Нижнього Новгорода розбився винищувач Су-27

Поруч з місцем, де сталася авіатроща, розташований російський військовий аеродром Саваслейка

Ілюстративне фото: російський пропагандистський ресурс

В нижньогородській області Росії розбився винищувач Су-27, попередньо пілоти катапультувалися. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси.

Літак впав у лісі біля населеного пункту Велетьма. Неподалік від села знаходиться російський військовий аеродром Саваслейка.

Скриншот Google

Повідомляється, що винищувач нібито здійснював тренувальний політ та не мав боєкомплекту.

За попередніми даними, обидва пілоти Су-27 встигли катапультуватися. Одного вже знайшли неушкодженим, пошуки другого тривають.

Літак, за даними пропагандистів, знищений.

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