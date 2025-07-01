Біля Нижнього Новгорода розбився винищувач Су-27
В нижньогородській області Росії розбився винищувач Су-27, попередньо пілоти катапультувалися. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси.
Літак впав у лісі біля населеного пункту Велетьма. Неподалік від села знаходиться російський військовий аеродром Саваслейка.
Повідомляється, що винищувач нібито здійснював тренувальний політ та не мав боєкомплекту.
За попередніми даними, обидва пілоти Су-27 встигли катапультуватися. Одного вже знайшли неушкодженим, пошуки другого тривають.
Літак, за даними пропагандистів, знищений.
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