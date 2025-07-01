Под Нижним Новгородом разбился истребитель Су-27

Рядом с местом крушения находится российский военный аэродром Саваслейка

Иллюстративное фото: российский пропагандистский ресурс

В Нижегородской области России разбился истребитель Су-27, предварительно пилоты катапультировались. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы.

Самолет упал в лесу недалеко от населенного пункта Велетьма. Рядом с селом находится российский военный аэродром Саваслейка.

Скриншот Google

Сообщается, что истребитель якобы совершал учебный полет и не имел боекомплекта.

По предварительным данным, оба пилота Су-27 успели катапультироваться. Один уже найден невредимым, поиски второго продолжаются.

Самолет, по данным пропагандистов, уничтожен.

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