Под Нижним Новгородом разбился истребитель Су-27
В Нижегородской области России разбился истребитель Су-27, предварительно пилоты катапультировались. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы.
Самолет упал в лесу недалеко от населенного пункта Велетьма. Рядом с селом находится российский военный аэродром Саваслейка.
Сообщается, что истребитель якобы совершал учебный полет и не имел боекомплекта.
По предварительным данным, оба пилота Су-27 успели катапультироваться. Один уже найден невредимым, поиски второго продолжаются.
Самолет, по данным пропагандистов, уничтожен.
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