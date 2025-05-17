В Финляндии столкнулись и упали два вертолета
В Финляндии столкнулись и упали на землю два гражданских вертолета, сообщает общественный вещатель Yle.
Инцидент произошел недалеко от аэродрома общины Эура на юго-западе страны.
Спасателям сообщили об аварии после полудня 17 мая.
Обнаружены оба воздушных судна: речь идет о гражданских вертолетах, проводятся тушение и работы по спасению, сообщают чрезвычайники.
В то же время они воздержались от комментариев по поводу возможных жертв.
Находящийся поблизости журналист Yle сообщил, что полицейские не допускают представителей медиа к месту аварии. Туда прибыли несколько машин скорой помощи и другие экстренные службы, над локацией кружит вертолет.
- 7 мая в Финляндии разбился истребитель F/A-18 Hornet, пилот успел катапультироваться.
Летчик выжил, и место его приземления было найдено. Сам истребитель упал в военную зону.