В Финляндии столкнулись и упали два вертолета

Проводятся тушение и работы по спасению, о пострадавших не сообщается

Полиция и пожарная служба на месте крушения (Фото: Yle)

В Финляндии столкнулись и упали на землю два гражданских вертолета, сообщает общественный вещатель Yle.

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Инцидент произошел недалеко от аэродрома общины Эура на юго-западе страны.

Спасателям сообщили об аварии после полудня 17 мая.

Обнаружены оба воздушных судна: речь идет о гражданских вертолетах, проводятся тушение и работы по спасению, сообщают чрезвычайники.

В то же время они воздержались от комментариев по поводу возможных жертв.

Находящийся поблизости журналист Yle сообщил, что полицейские не допускают представителей медиа к месту аварии. Туда прибыли несколько машин скорой помощи и другие экстренные службы, над локацией кружит вертолет.

7 мая в Финляндии разбился истребитель F/A-18 Hornet, пилот успел катапультироваться.

Летчик выжил, и место его приземления было найдено. Сам истребитель упал в военную зону.