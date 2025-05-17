У Фінляндії зіткнулися та впали два гелікоптери

Проводяться гасіння та роботи з порятунку, про постраждалих наразі не повідомляється

Поліція та пожежна служба на місці аварії (Фото: Yle)

У Фінляндії зіткнулися та впали на землю два цивільні гвинтокрили, повідомляє суспільний мовник Yle.

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Інцидент стався неподалік аеродрома громади Еура на південному заході країни.

Рятувальникам повідомили про аварію після опівдня 17 травня.

Знайдено обидва повітряні судна: йдеться про цивільні вертольоти, проводяться гасіння та роботи з порятунку, повідомляють надзвичайники.

Водночас вони утрималися від коментарів щодо можливих жертв.

Журналіст Yle, який перебуває поблизу, повідомив, що поліціянти не допускають представників медіа до місця аварії. Туди прибули декілька машин швидкої допомоги та інші екстрені служби, над локацією кружляє гелікоптер.

7 травня у Фінляндії розбився винищувач F/A-18 Hornet, пілот встиг катапультуватись.

Льотчик вижив, і місце його приземлення було знайдено. Сам винищувач упав у військову зону.