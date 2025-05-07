У Фінляндії розбився винищувач, пілот катапультувався – фото
У Фінляндії розбився винищувач F/A-18 Hornet, пілот встиг катапультуватись. Про це повідомили Військово-повітряні сили країни.
Інцидент стався в районі аеропорту Рованіємі близько 11:00 7 травня. Пілотові вдалося катапультуватись, він вижив і місце його приземлення було знайдено. Сам винищувач упав у військову зону, уточнили у ВПС.
"Продовжуються рятувальні операції, територія оточена. Пілота, який врятувався на катапультному кріслі, доставили до медичного закладу для подальшого обстеження. Внаслідок авіакатастрофи ніхто на землі не постраждав", – повідомили військові.
Як повідомляє фінське медіа Yle, на місце події було скеровано кілька підрозділів рятувальної служби. Дорога, що веде до аеропорту, закрита для руху. Журналіст медіа, який перебував поряд із місцем НП, помітив дим.
У Рованіємі 7 травня мала відбутися зустріч міністрів оборони Північних країн. Проте, за даними Yle, захід скасували через катастрофу.
Причини аварії винищувача на цей час не повідомлялися.
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