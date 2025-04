У Нью-Йорку розбився екскурсійний гелікоптер, загинула родина з дітьми і пілот – фото, відео

У Нью-Йорку розбився екскурсійний гелікоптер, на борту якого було п'ятеро іспанських туристів та пілот. Усі вони загинули, повідомляє Associated Press.

За даними агентства, на борту були виконавчий директор Siemens Агустін Ескобар, його дружина Мерсе Кампрубі Монталь, глобальний менеджер компанії з енергетичних технологій, і троє їхніх дітей.

Гелікоптер, що належав компанії New York Helicopters, вилетів з центру міста вдень. Політ тривав менше ніж 18 хвилин.

Авіакатастрофа сталася, коли гелікоптер прямував до Статуї Свободи. З невідомих причин він перевернувся у повітрі та впав у річку Гудзон. Ймовірно, до цього гелікоптер втратив у повітрі лопаті гвинта.

За даними Федеральної авіаційної адміністрації, катастрофа сталася із гелікоптером моделі Bell 206. Спочатку він був розроблений для армії США, а потім адаптований для інших цілей.

Зараз ці гелікоптери широко використовуються в комерційній та урядовій авіації, зокрема екскурсійними компаніями, телевізійними станціями новин і поліцією.

Авіакатастрофа стала першою аварією гелікоптера у Нью-Йорку з 2019 року, коли гелікоптер врізався в дах хмарочоса, внаслідок чого загинув пілот.

