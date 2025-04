В Нью-Йорке разбился экскурсионный вертолет, погибла семья с детьми и пилот – фото, видео

В Нью-Йорке разбился экскурсионный вертолет, на борту которого находились пятеро испанских туристов и пилот. Все они погибли, сообщает Associated Press.

По данным агентства, на борту были исполнительный директор Siemens Агустин Эскобар, его жена Мерсе Кампруби Монталь, глобальный менеджер компании по энергетическим технологиям, и трое их детей.

Вертолет, принадлежавший компании New York Helicopters, вылетел из центра города днем. Полет длился менее 18 минут.

Авиакатастрофа произошла, когда вертолет направлялся к Статує Свободы. По неизвестным причинам он перевернулся в воздухе и упал в реку Гудзон. Вероятно, до этого вертолет потерял в воздухе лопасти винта.

По данным Федеральной авиационной администрации, катастрофа произошла с вертолетом модели Bell 206. Сначала он был разработан для армии США, а затем адаптирован для других целей.

Сейчас эти вертолеты широко используются в коммерческой и правительственной авиации, в частности, экскурсионными компаниями, телевизионными станциями новостей и полицией.

Авиакатастрофа стала первой аварией вертолета в Нью-Йорке с 2019 года, когда вертолет врезался в крышу небоскреба, в результате чего погиб пилот.

БРЕКАНИЕ: Аgustin Escobar, President и CEO Siemens in Spain, поблизости с его wife и их три дети, были идентифицированы как victims helicopter, що сягає в Hudson River в Нью-Йорку в Труссе, подчеркивают в Нью-Йорке.



The New York… pic.twitter.com/cGOiJWGFAx