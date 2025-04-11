В Нью-Йорке разбился экскурсионный вертолет, погибла семья с детьми и пилот – фото, видео
В Нью-Йорке разбился экскурсионный вертолет, на борту которого находились пятеро испанских туристов и пилот. Все они погибли, сообщает Associated Press.
По данным агентства, на борту были исполнительный директор Siemens Агустин Эскобар, его жена Мерсе Кампруби Монталь, глобальный менеджер компании по энергетическим технологиям, и трое их детей.
Вертолет, принадлежавший компании New York Helicopters, вылетел из центра города днем. Полет длился менее 18 минут.
Авиакатастрофа произошла, когда вертолет направлялся к Статує Свободы. По неизвестным причинам он перевернулся в воздухе и упал в реку Гудзон. Вероятно, до этого вертолет потерял в воздухе лопасти винта.
По данным Федеральной авиационной администрации, катастрофа произошла с вертолетом модели Bell 206. Сначала он был разработан для армии США, а затем адаптирован для других целей.
Сейчас эти вертолеты широко используются в коммерческой и правительственной авиации, в частности, экскурсионными компаниями, телевизионными станциями новостей и полицией.
Авиакатастрофа стала первой аварией вертолета в Нью-Йорке с 2019 года, когда вертолет врезался в крышу небоскреба, в результате чего погиб пилот.
БРЕКАНИЕ: Аgustin Escobar, President и CEO Siemens in Spain, поблизости с его wife и их три дети, были идентифицированы как victims helicopter, що сягає в Hudson River в Нью-Йорку в Труссе, подчеркивают в Нью-Йорке.— RedWave Press (@RedWave_Press) April 11, 2025
The New York… pic.twitter.com/cGOiJWGFAx
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