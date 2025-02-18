В аэропорту Торонто потерпел крушение пассажирский самолет: есть травмированные – видео

Три человека находятся в тяжелом состоянии, среди них ребенок

Аэропорт Торонто (Иллюстративное фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA)

Полтора десятка человек получили травмы после крушения пассажирского самолета в международном аэропорту Торонто-Пирсон. Об этом сообщило медиа CTV News со ссылкой на медиков.

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Они утверждают, что известно о минимум 15 травмированных.

В то же время издание The New York Post сообщило, что три человека находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Их госпитализировали.

Пресс-служба аэропорта сообщила в социальной сети X (бывший Twitter), что инцидент произошел с самолетом Delta Airlines во время посадки. Лайнер прибыл в Торонто из американского Миннеаполиса.

"Бригады скорой помощи реагируют. Все пассажиры и экипаж учтены", – говорится в сообщении.

Сотрудники аэропорта сообщили CTV News, что они прекратили все прилеты и вылеты. Пока не известно, когда воздушное сообщение будет восстановлено.

Из фотографий и видео с места происшествия видно, что самолет опрокинулся на заснеженной взлетно-посадочной полосе. Что стало причиной аварии – неизвестно.

Совет по безопасности на транспорте Канады начал расследование.

Пресс-служба авиакомпании сообщила, что всего на борту находились 80 человек – 76 пассажиров и четыре члена экипажа.

BREAKING: A Delta Airlines CRJ 900 crashed and settled upside down at Toronto Pearson Airport.Thankfully, ALL passengers survived and are accounted for. That is great news! pic.twitter.com/dXXUNkPTHU

— Errol Webber (@ErrolWebber) February 17, 2025 Just happened in Toronto Pearson airport . Credit 邂逅世界 pic.twitter.com/Ju6H0DUcYS — Eric (@XiyuL25042) February 17, 2025 Massive plane crash at Toronto's Pearson AirportA Delta Airlines plane arriving from Minneapolis airport has completely flipped on its back on the runwayPraying for everyone on board 🙏🏻 pic.twitter.com/zkBuuqjUKZ — The Pleb 🌍 Reporter (@truckdriverpleb) February 17, 2025

30 января сообщалось, что в Вашингтоне столкнулись и упали в реку рейсовый авиалайнер и военный вертолет.

Позже стало известно, что на борту самолета American Airlines находились фигуристы, в том числе россияне.

Президент США Трамп заявил, что авиакатастрофу в Вашингтоне можно было предотвратить.

Эта авиакатастрофа стала самой большой за последние 24 года в США. На борту пассажирского самолета находились 64 человека, а в военном вертолете – трое. Все числятся погибшими.