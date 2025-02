В аеропорту Торонто зазнав аварії пасажирський літак: є травмовані – відео

Півтора десятка людей отримали травми після аварії пасажирського літака в міжнародному аеропорту Торонто-Пірсон. Про це повідомило медіа CTV News із посиланням на медиків.

Вони стверджують, що відомо про щонайменше 15 травмованих.

Водночас видання The New York Post повідомило, що троє людей перебувають у тяжкому стані, зокрема одна дитина. Їх шпиталізували.

Пресслужба аеропорту повідомила в соціальній мережі X (колишній Twitter), що інцидент стався з літаком Delta Airlines під час посадки. Лайнер прибув до Торонто з американського Міннеаполіса.

"Бригади швидкої допомоги реагують. Усі пасажири та екіпаж враховані", – йдеться у повідомленні.

Співробітники аеропорту повідомили CTV News, що наразі вони припинили всі прильоти та вильоти. Поки не відомо, коли повітряне сполучення буде відновлено.

З фотографій та відео з місця події видно, що літак перекинувся на засніженій злітно-посадковій смузі. Що стало причиною аварії – невідомо.

Рада з безпеки на транспорті Канади розпочала розслідування.

Пресслужба авіакомпанії повідомила, що всього на борту було 80 осіб – 76 пасажирів і чотири члени екіпажу.

BREAKING: A Delta Airlines CRJ 900 crashed and settled upside down at Toronto Pearson Airport. Thankfully, ALL passengers survived and are accounted for. That is great news! pic.twitter.com/dXXUNkPTHU

Massive plane crash at Toronto's Pearson Airport



A Delta Airlines plane arriving from Minneapolis airport has completely flipped on its back on the runway



Praying for everyone on board 🙏🏻 pic.twitter.com/zkBuuqjUKZ