В аеропорту Торонто зазнав аварії пасажирський літак: є травмовані – відео
Аеропорт Торонто (Ілюстративне фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA)

Півтора десятка людей отримали травми після аварії пасажирського літака в міжнародному аеропорту Торонто-Пірсон. Про це повідомило медіа CTV News із посиланням на медиків.

Вони стверджують, що відомо про щонайменше 15 травмованих.

Водночас видання The New York Post повідомило, що троє людей перебувають у тяжкому стані, зокрема одна дитина. Їх шпиталізували.

Пресслужба аеропорту повідомила в соціальній мережі X (колишній Twitter), що інцидент стався з літаком Delta Airlines під час посадки. Лайнер прибув до Торонто з американського Міннеаполіса.

"Бригади швидкої допомоги реагують. Усі пасажири та екіпаж враховані", – йдеться у повідомленні.

Співробітники аеропорту повідомили CTV News, що наразі вони припинили всі прильоти та вильоти. Поки не відомо, коли повітряне сполучення буде відновлено.

З фотографій та відео з місця події видно, що літак перекинувся на засніженій злітно-посадковій смузі. Що стало причиною аварії – невідомо.

Рада з безпеки на транспорті Канади розпочала розслідування.

Пресслужба авіакомпанії повідомила, що всього на борту було 80 осіб – 76 пасажирів і чотири члени екіпажу.

  • 30 січня повідомлялося, що у Вашингтоні зіткнулися та впали в річку рейсовий авіалайнер і військовий вертоліт.
  • Пізніше стало відомо, що на борту літака American Airlines перебували фігуристи, зокрема росіяни.
  • Президент США Трамп заявив, що авіакатастрофі у Вашингтоні можна було запобігти.
  • Ця авіакатастрофа стала найбільшою за останні 24 роки у США. На борту пасажирського літака були 64 особи, а у військовому гелікоптері – троє. Усі вважаються загиблими.
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