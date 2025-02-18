В аеропорту Торонто зазнав аварії пасажирський літак: є травмовані – відео
Півтора десятка людей отримали травми після аварії пасажирського літака в міжнародному аеропорту Торонто-Пірсон. Про це повідомило медіа CTV News із посиланням на медиків.
Вони стверджують, що відомо про щонайменше 15 травмованих.
Водночас видання The New York Post повідомило, що троє людей перебувають у тяжкому стані, зокрема одна дитина. Їх шпиталізували.
Пресслужба аеропорту повідомила в соціальній мережі X (колишній Twitter), що інцидент стався з літаком Delta Airlines під час посадки. Лайнер прибув до Торонто з американського Міннеаполіса.
"Бригади швидкої допомоги реагують. Усі пасажири та екіпаж враховані", – йдеться у повідомленні.
Співробітники аеропорту повідомили CTV News, що наразі вони припинили всі прильоти та вильоти. Поки не відомо, коли повітряне сполучення буде відновлено.
З фотографій та відео з місця події видно, що літак перекинувся на засніженій злітно-посадковій смузі. Що стало причиною аварії – невідомо.
Рада з безпеки на транспорті Канади розпочала розслідування.
Пресслужба авіакомпанії повідомила, що всього на борту було 80 осіб – 76 пасажирів і чотири члени екіпажу.
BREAKING: A Delta Airlines CRJ 900 crashed and settled upside down at Toronto Pearson Airport.— Errol Webber (@ErrolWebber) February 17, 2025
Thankfully, ALL passengers survived and are accounted for. That is great news! pic.twitter.com/dXXUNkPTHU
Just happened in Toronto Pearson airport . Credit 邂逅世界 pic.twitter.com/Ju6H0DUcYS— Eric (@XiyuL25042) February 17, 2025
Massive plane crash at Toronto's Pearson Airport— The Pleb 🌍 Reporter (@truckdriverpleb) February 17, 2025
A Delta Airlines plane arriving from Minneapolis airport has completely flipped on its back on the runway
Praying for everyone on board 🙏🏻 pic.twitter.com/zkBuuqjUKZ
- 30 січня повідомлялося, що у Вашингтоні зіткнулися та впали в річку рейсовий авіалайнер і військовий вертоліт.
- Пізніше стало відомо, що на борту літака American Airlines перебували фігуристи, зокрема росіяни.
- Президент США Трамп заявив, що авіакатастрофі у Вашингтоні можна було запобігти.
- Ця авіакатастрофа стала найбільшою за останні 24 роки у США. На борту пасажирського літака були 64 особи, а у військовому гелікоптері – троє. Усі вважаються загиблими.