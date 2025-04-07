В Японии медицинский вертолет упал в море: погибли три человека

Еще трех человек, в том числе пилота вертолета, удалось спасти

Медицинский вертолет (Иллюстративное фото: Abir Sultan/EPA)

Медицинский транспортный вертолет упал в море на юго-западе Японии, в результате чего погиб пациент и еще два человека. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на береговую охрану Японии.

Пилота, механика вертолета и 28-летнюю медсестру спасла береговая охрана после того, как их нашли в море с надувными спасательными палочками.

Они пострадали от переохлаждения, но находились в сознании, сообщил AP представитель береговой охраны на условиях анонимности.

Также были обнаружены тела погибших – врача, пациентки и мужчины, который ухаживал за ней.

В рамках спасательной операции береговая охрана привлекла в этот район два самолета и три корабля.

Согласно данным береговой охраны, вертолет направлялся в больницу в Фукуока из аэропорта в префектуре Нагасаки. Причины аварии выясняют.

18 февраля 2025 года стало известно, что пассажирский самолет потерпел крушение в международном аэропорту Торонто-Пирсон.

23 марта сообщалось, что во время авиашоу West Coast Air Show в городе Салданья в Южной Африке пилот самолета, выполнявший демонстрационный полет, потерял управление и разбился.