Прокуратура Польши требует ареста более 40 экспертов РФ по делу о Смоленской трагедии

Место авиакатастрофы в Смоленске (Фото: wikipedia.org)

Прокуратура Польши подает ходатайство в суд о так называемом розыскном аресте более 40 российских судебно-медицинских экспертов, которые готовили выводы после вскрытия жертв Смоленской катастрофы. Об этом сообщает TVN 24.

"Мы установили, вне всякого сомнения, что судебно-медицинские заключения о вскрытии жертв катастрофы, подготовленные российскими врачами для расследования катастрофы польского самолета, содержали много ложной информации", – заявил прокурор Кшиштоф Шварц.

По его словам, после крушения Ту-154 российские эксперты, проводившие вскрытие погибших, должны были указать обнаруженные на трупе повреждения, их количество, локализацию, степень вреда здоровью, механизм и время причинения, а также физические особенности, связанные с идентификацией личности.

В записях российских врачей найдены ложные данные по разным пунктам из этого перечня.

"Непонятно, намеренно ли протоколы содержали ложную информацию или из-за лени, или из-за некомпетентности. Безусловно, они были составлены случайно, некоторые из них даже методом копирования и вставки", – сказал прокурор.

По его словам, прокуратура вынесла постановления о предъявлении обвинения 43 российским экспертам, касающиеся 61 случая вскрытия жертв крушения.

Шварц сообщил, что россияне отказались сотрудничать с польской стороной по этому делу. В связи с этим прокуратура подает ходатайство в суд о розыскном аресте фигурантов. На основании судебного ордера подозреваемые будут объявлены в международный розыск, а после задержания доставлены для допроса.

10 апреля 2010 года у военного аэродрома "Северный" под Смоленском произошла авиакатастрофа. Погибли все 96 находившихся на борту человек, среди которых и тогдашний президент Лех Качиньский с первой леди. В 2011 году Международный авиационный комитет в Москве и польские расследователи пришли к выводу, что причиной аварии могла быть ошибка пилотов. Польша возложила ответственность на российских диспетчеров, но Москва этого не признала. В 2022 году Польша заявила, что причастность России к авиакатастрофе считается установленной.