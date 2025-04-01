Прокуратура Польши требует ареста более 40 экспертов РФ по делу о Смоленской трагедии
Прокуратура Польши подает ходатайство в суд о так называемом розыскном аресте более 40 российских судебно-медицинских экспертов, которые готовили выводы после вскрытия жертв Смоленской катастрофы. Об этом сообщает TVN 24.
"Мы установили, вне всякого сомнения, что судебно-медицинские заключения о вскрытии жертв катастрофы, подготовленные российскими врачами для расследования катастрофы польского самолета, содержали много ложной информации", – заявил прокурор Кшиштоф Шварц.
По его словам, после крушения Ту-154 российские эксперты, проводившие вскрытие погибших, должны были указать обнаруженные на трупе повреждения, их количество, локализацию, степень вреда здоровью, механизм и время причинения, а также физические особенности, связанные с идентификацией личности.
В записях российских врачей найдены ложные данные по разным пунктам из этого перечня.
"Непонятно, намеренно ли протоколы содержали ложную информацию или из-за лени, или из-за некомпетентности. Безусловно, они были составлены случайно, некоторые из них даже методом копирования и вставки", – сказал прокурор.
По его словам, прокуратура вынесла постановления о предъявлении обвинения 43 российским экспертам, касающиеся 61 случая вскрытия жертв крушения.
Шварц сообщил, что россияне отказались сотрудничать с польской стороной по этому делу. В связи с этим прокуратура подает ходатайство в суд о розыскном аресте фигурантов. На основании судебного ордера подозреваемые будут объявлены в международный розыск, а после задержания доставлены для допроса.
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