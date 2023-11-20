В начале большой войны Польша расследовала возможное покушение на Дуду – журналист
В начале полномасштабной войны России против Украины Варшава расследовала возможное покушение на президента Анджея Дуду и начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Раймунда Анджейчака. Об этом польский журналист Збигнев Парафянович рассказал в своей книге Polska na wojnie.
В одной из глав говорится, что 25 марта новый польский самолет Boeing 737-800 NG с Дудой и Анджейчаком на борту совершил вынужденную посадку, направляясь в Ясинку (Ряшев) на встречу с президентом США Джо Байденом.
Пассажиры заявляют, что они были "близки к смерти" из-за неисправности триммера – пилотам пришлось бороться с ручками управления. После посадки делегация пересела на другой самолет.
Тогда в качестве одной из вероятных причин рассматривалась возможность диверсии или покушения на убийство.
- На начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова было совершено не менее 10 покушений.
- 15 апреля 2023 года было совершено покушение на премьера Японии Фумио Кисиду.
- Президент Зеленский говорил, что 10 попыток покушений на него за время войны – это "не так много" и у российского диктатора Владимира Путина сейчас есть более серьезные проблемы.
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