В начале большой войны Польша расследовала возможное покушение на Дуду – журналист

В начале полномасштабной войны России против Украины Варшава расследовала возможное покушение на президента Анджея Дуду и начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Раймунда Анджейчака. Об этом польский журналист Збигнев Парафянович рассказал в своей книге Polska na wojnie.

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В одной из глав говорится, что 25 марта новый польский самолет Boeing 737-800 NG с Дудой и Анджейчаком на борту совершил вынужденную посадку, направляясь в Ясинку (Ряшев) на встречу с президентом США Джо Байденом.

Пассажиры заявляют, что они были "близки к смерти" из-за неисправности триммера – пилотам пришлось бороться с ручками управления. После посадки делегация пересела на другой самолет.

Тогда в качестве одной из вероятных причин рассматривалась возможность диверсии или покушения на убийство.

10 апреля 2010 года возле военного аэродрома "Северный" под Смоленском произошла авиакатастрофа. Погибли все 96 находившихся на борту человек, среди которых и тогдашний президент Лех Качиньский с первой леди. В 2011 году Международный авиационный комитет в Москве и польские расследователи пришли к выводу, что причиной аварии могла быть ошибка пилотов. Польша возложила ответственность на российских диспетчеров, но Москва этого не признала. В 2022 году Польша заявила, что причастность России к авиакатастрофе считается установленной. 10 апреля 2010 года возле военного аэродрома "Северный" под Смоленском произошла авиакатастрофа. Погибли все 96 находившихся на борту человек, среди которых и тогдашний президент Лех Качиньский с первой леди. В 2011 году Международный авиационный комитет в Москве и польские расследователи пришли к выводу, что причиной аварии могла быть ошибка пилотов. Польша возложила ответственность на российских диспетчеров, но Москва этого не признала. В 2022 году Польша заявила, что причастность России к авиакатастрофе считается установленной.

На начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова было совершено не менее 10 покушений.

15 апреля 2023 года было совершено покушение на премьера Японии Фумио Кисиду.

Президент Зеленский говорил, что 10 попыток покушений на него за время войны – это "не так много" и у российского диктатора Владимира Путина сейчас есть более серьезные проблемы.

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