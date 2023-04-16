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Охранник премьера Японии портфелем отбил на лету взрывное устройство – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2023, 13:15
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Охранник премьер-министра Японии отбил портфелем на лету брошенное в сторону Фумио Кисиды взрывное устройство. Соответствующий фрагмент видео появился на одном из японских каналов Twitter.

На видео зафиксировано, как охранник замечает летящее в сторону Кисиды устройство, он осторожно отбивает его – портфелем и ногой, а потом сразу бросается к премьеру и отводит его в сторону, прикрывая собой.

Впоследствии устройство взорвалось, возникло сильно задымление.

Охранник премьера Японии портфелем отбил на лету взрывное устройство – видео

Молодого человека, бросившего устройство, задержали гражданские и передали полиции. 

  • Попытка нападения на Кисиду произошла вчера, 15 апреля, перед началом выступления премьера Японии в городе Вакаяма. Подозреваемого задержали. Никто не пострадал.
Наталія Медведєва
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японияпокушениеФумио Кисида
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