Охранник премьера Японии портфелем отбил на лету взрывное устройство – видео

Охранник премьер-министра Японии отбил портфелем на лету брошенное в сторону Фумио Кисиды взрывное устройство. Соответствующий фрагмент видео появился на одном из японских каналов Twitter.

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На видео зафиксировано, как охранник замечает летящее в сторону Кисиды устройство, он осторожно отбивает его – портфелем и ногой, а потом сразу бросается к премьеру и отводит его в сторону, прикрывая собой.

Впоследствии устройство взорвалось, возникло сильно задымление.

Молодого человека, бросившего устройство, задержали гражданские и передали полиции.

Попытка нападения на Кисиду произошла вчера, 15 апреля, перед началом выступления премьера Японии в городе Вакаяма. Подозреваемого задержали. Никто не пострадал.

Наталія Медведєва

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