В Японии возле места выступления премьера прозвучал взрыв, подозреваемый арестован – видео

Сегодня утром в Японии возле места выступления премьер-министра Фумио Кисиды прозвучал взрыв, премьер не пострадал, подозреваемый задержан. Об этом сообщает NHK.

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Как отмечается, Кисида приехал в город Вакаяма, где должен был выступить в рыбацком порту Сайкадзаки. Выступление было запланировано на 11:30, но незадолго до этого времени прозвучал взрыв и поднялся белый дым.

Премьер-министра быстро эвакуировали, он не пострадал.

По данным правоохранителей, никто не пострадал.

Полиция задержала подозреваемого, который, как предполагается, бросил взрывное устройство.

На фото с места происшествия в то время видно, что подозреваемый – молодой человек в маске.

По словам очевидцев, перед инцидентом он держал серебряный цилиндр и делал движение рукой, словно зажигая зажигалку.

Кисида отменил выступление в рыбацком порту, но уже через час выступил в помещении железнодорожного вокзала Вакаяма.

8 июля 2022 года на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение. Он умер от огнестрельного ранения.

Наталія Медведєва

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