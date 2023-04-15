В Японии возле места выступления премьера прозвучал взрыв, подозреваемый арестован – видео
Сегодня утром в Японии возле места выступления премьер-министра Фумио Кисиды прозвучал взрыв, премьер не пострадал, подозреваемый задержан. Об этом сообщает NHK.
Как отмечается, Кисида приехал в город Вакаяма, где должен был выступить в рыбацком порту Сайкадзаки. Выступление было запланировано на 11:30, но незадолго до этого времени прозвучал взрыв и поднялся белый дым.
Премьер-министра быстро эвакуировали, он не пострадал.
По данным правоохранителей, никто не пострадал.
Полиция задержала подозреваемого, который, как предполагается, бросил взрывное устройство.
На фото с места происшествия в то время видно, что подозреваемый – молодой человек в маске.
По словам очевидцев, перед инцидентом он держал серебряный цилиндр и делал движение рукой, словно зажигая зажигалку.
Кисида отменил выступление в рыбацком порту, но уже через час выступил в помещении железнодорожного вокзала Вакаяма.
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