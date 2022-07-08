Бывший премьер-министр Японии Абэ умер после покушения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после того, как был застрелен сегодня утром в городе Нара. Об этом сообщают NHK и Kyodo со ссылкой на официальных лиц.

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Сегодня утром Абэ дважды выстрелили в спину, когда он выступал в рамках предвыборной кампании Либерально-демократической партии. Окровавленного экс-премьера в тяжелом состоянии доставили в больницу, он скончался.

По делу задержан подозреваемый стрелок – 41-летний житель Нары Тэцуя Ямагами. По данным источников агентства, ранее он служил на японском флоте.

Точные мотивы убийства Абэ пока неизвестны. Подозреваемый заявил, что "не имел обиды на политические взгляды" японского экс-лидера.

Действующий премьер Японии Фумио Кисида экстренно прервал предвыборную кампанию в префектуре Ямагата и вернулся в Токио. Он решительно осудил расстрел Абэ и заявил, что "такой варварский акт нельзя допускать".

Абэ был премьер-министром Японии в 2006-2007 годах и 2012-2020. Он установил рекорд по времени у власти и покинул пост из-за болезни.

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В мае 2022-го Абэ в интервью The Economist заявлял, что войны в Украине, возможно, получилось было бы избежать, если бы президента Владимира Зеленского уговорили отказаться от курса в НАТО и "дать высокую степень автономии" двум областям на Донбассе. Однако Зеленский, конечно, отказался бы, сказал тогда Абэ.

"Теперь, когда мы здесь, я думаю, что единственный путь – это поддерживать Украину и решительно противостоять агрессии России. Это способ защитить международный порядок, который мы создали после окончания второй мировой войны", – говорил экс-премьер Японии.

Во время своего второго срока Абэ проводил экономическую политику, которую назвали "абэномикой". Она была отмечена смягчением монетарной политики, фискальными стимулами и структурными реформами для борьбы с дефляцией и изменение застойной экономики страны.

Также Абэ пытался реформировать пацифистскую оборонную политику, которая была Японии после второй мировой. В частности его администрация укрепляла оборонное взаимодействие с США, расширила роль сил самообороны и сделала новую интерпретацию Конституции, чтобы разрешить использование коллективной самообороны даже без нападения на саму Японию.

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Марк Сировой

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