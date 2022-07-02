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Россия опять играет в "морской бой" у берегов Японии

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 17:41
Россия опять играет в
Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" (Фото - Japanese Defense Ministry's Joint Staff)

Три военных корабля Тихоокеанского флота РФ прошли между двумя самыми западными островами Японии, Йонагуни и Ириомотэ, на фоне обострения отношений между Токио и Москвой из-за вторжения России в Украину. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Министерство обороны.

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Министерство заявило, что эсминец, фрегат и корабль снабжения маневрировали вблизи Тайваня и в ночь с 1 на 2 июля вошли в Восточно-Китайское море и прошли в сторону территориальных вод России.

В июне министр обороны Нобуо Киши заявил, что корабли ВМФ России "кружат вокруг Японии" совместно с военными кораблями Китая. 

На снимке, сделанном 2 июля воздушной разведкой и опубликованном Минобороны Японии, виден фрегат ВМФ России с бортовым номером 543, который носит корабль Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников".   

Минобороны также напоминает, что к военной активности РФ у берегов Японии следует добавить совместный полет бомбардировщиков России и Китая над Японским морем, Восточно-Китайским морем и Тихим океаном в конце мая.

Сергей Бережной
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Тихоокеанский флот япония военные корабли
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