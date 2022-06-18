Семь кораблей Тихоокеанского флота РФ снова кружат вокруг Японии – минобороны

Семь российских военных кораблей прошли вблизи островов Идзу к югу от Токио, заявило министерство обороны Японии. Об этом сообщает Kyodo.

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Корабли Тихоокеанского флота РФ прошли в Тихом океане к югу от Хоккайдо и были замечены возле островов Идзу 16 и 17 июня. Отмечается, что это первый случай появления российских военных кораблей в этом районе с октября прошлого года, когда в общей сложности 10 военных кораблей Китая и России прошли вокруг Японского архипелага.

По заявлению генштаба Японии, корабли и патрульные самолеты Морских сил самообороны следили за передвижением российских кораблей.

Генштаб также сообщил, что два китайских ракетных эсминца вышли в Японское море после прохождения Цусимского пролива возле Кюсю и проследовали через пролив Соя в Охотское море.

Министерство напоминает, что Япония находится в состоянии повышенной боевой готовности в связи с усилением военной активности России и Китая вблизи ее территории.

14 апреля сообщалось, что две подводные лодки Тихоокеанского флота РФ провели в Японском море демонстративные запуски крылатых ракет "Калибр" в непосредственной близости от зоны совместных военных учений США и Японии.

Сергей Бережной

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