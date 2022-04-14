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Подлодки РФ отстрелялись "калибрами" рядом с зоной военных учений США и Японии

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 17:13
Подлодки РФ отстрелялись
Ракета 3М-14Э системы Калибр-ПЛЭ/Club-S для подводных лодок (Фото - Википедия / Vitaly Kuzmin)

Две подводные лодки Тихоокеанского флота РФ провели в Японском море демонстративные запуски крылатых ракет "Калибр" в непосредственной близости от зоны совместных военных учений США и Японии, сообщает Kyodo

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Запуски прошли во время совместных учений Морских сил самообороны Японии и атомного авианосца ВМС США "Авраам Линкольн".

В стрельбах  участвовали дизельные субмарины "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", которые из подводного положения выпустили ракеты по морской условной цели, сообщили российские пропагандистские медиа со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота России.

Сергей Бережной
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военные учения калибр подводные лодки
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