Подлодки РФ отстрелялись "калибрами" рядом с зоной военных учений США и Японии
14.04.2022, 17:13
Ракета 3М-14Э системы Калибр-ПЛЭ/Club-S для подводных лодок (Фото - Википедия / Vitaly Kuzmin)
Две подводные лодки Тихоокеанского флота РФ провели в Японском море демонстративные запуски крылатых ракет "Калибр" в непосредственной близости от зоны совместных военных учений США и Японии, сообщает Kyodo.
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Запуски прошли во время совместных учений Морских сил самообороны Японии и атомного авианосца ВМС США "Авраам Линкольн".
В стрельбах участвовали дизельные субмарины "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", которые из подводного положения выпустили ракеты по морской условной цели, сообщили российские пропагандистские медиа со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота России.
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