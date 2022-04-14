Подлодки РФ отстрелялись "калибрами" рядом с зоной военных учений США и Японии

Две подводные лодки Тихоокеанского флота РФ провели в Японском море демонстративные запуски крылатых ракет "Калибр" в непосредственной близости от зоны совместных военных учений США и Японии, сообщает Kyodo.

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Запуски прошли во время совместных учений Морских сил самообороны Японии и атомного авианосца ВМС США "Авраам Линкольн".

В стрельбах участвовали дизельные субмарины "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", которые из подводного положения выпустили ракеты по морской условной цели, сообщили российские пропагандистские медиа со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота России.

Сергей Бережной

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