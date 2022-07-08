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Экс-премьер Японии Синдзо Абэ упал на выступлении: был слышен выстрел и видна кровь – NHK

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 06:21
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ упал на выступлении: был слышен выстрел и видна кровь – NHK - Фото
Синдзо Абэ (фото - EPA)

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ упал на выступлении, репортеры слышали похожий на выстрел звук и видели кровь. Об этом сообщает NHK.

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Отмечается, что Абэ упал, когда произносил речь на улице в городе Нара перед предвыборной кампанией кандидата от Либерально-демократической партии. Репортер NHK сообщил, что видел у него кровь, а также слышал похожий на выстрел звук.

По словам репортера, возможно, Абэ застрелили. В пожарном департаменте говорят, что признаков жизни у него нет. Полиция сообщила о задержании мужчины.

Новость будет дополнена по мере появления новых деталей.  

Марк Сировой
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