Экс-премьер Японии Синдзо Абэ упал на выступлении: был слышен выстрел и видна кровь – NHK

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ упал на выступлении, репортеры слышали похожий на выстрел звук и видели кровь. Об этом сообщает NHK.

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Отмечается, что Абэ упал, когда произносил речь на улице в городе Нара перед предвыборной кампанией кандидата от Либерально-демократической партии. Репортер NHK сообщил, что видел у него кровь, а также слышал похожий на выстрел звук.

По словам репортера, возможно, Абэ застрелили. В пожарном департаменте говорят, что признаков жизни у него нет. Полиция сообщила о задержании мужчины.

Новость будет дополнена по мере появления новых деталей.

Абэ был премьер-министром Японии в 2006-2007 годах и 2012-2020. Он установил рекорд по времени у власти и покинул пост из-за болезни.

Марк Сировой

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