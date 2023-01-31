На Буданова совершено не меньше 10 покушений после убийства подполковника ФСБ в Крыму – WP

На начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова было совершено не менее 10 покушений. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на "человека, близкого к Буданову".

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К примеру, в 2019 году под его машину была заложена бомба, но она взорвалась преждевременно, пишет издание.

По словам самого Буданова, покушения на его жизнь начались после убийства в августе 2016 года во временно оккупированном Крыму подполковника ФСБ России. "Считалось, что Буданов был одним из причастных украинских спецоператоров, работавших в тылу врага, и позже он был награжден "Орденом Мужества" за нераскрытые операции", – пишет WP.

Буданов не подтвердил и не опроверг свое участие в операции. "Что-то случилось", — сказал он.

В материале говорится, что сейчас глава ГУР ведет осторожный образ жизни. Он якобы живет в своем кабинете, редко выходит на публику, в его кабинете круглосуточно играет классическая музыка — возможно, для защиты от прослушивания, предполагает издание.

В августе 2022 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании киллеров, планировавших убийство Буданова и министра обороны Алексея Резникова. За убийство каждого из них россияне обещали вознаграждение от $100 000 до $150 000, заявили в СБУ.

Вадим Ребрина

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