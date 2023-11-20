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На початку великої війни Польща розслідувала можливий замах на Дуду – журналіст

Этот материал также доступен на русском
20.11.2023, 10:18
На початку великої війни Польща розслідувала можливий замах на Дуду – журналіст - Фото
Анджей Дуда (Фото: LIGA.net)

На початку повномасштабної війни Росії проти України Варшава розслідувала можливий замах на президента Анджея Дуду і начальника Генерального штабу Збройних сил країни Раймунда Анджейчака. Про це польський журналіст Збігнєв Парафянович розповів у своїй книзі Polska na wojnie.

В одній з глав йдеться про те, що 25 березня новий польський літак Boeing 737-800 NG з Дудою та Анджейчаком на борту здійснив вимушену посадку, коли прямував до Ясінки (Ряшів) на зустріч із президентом США Джо Байденом.

Пасажири заявляють, що вони були "близькі до смерті" через несправність тримера – пілотам довелося боротися з ручками управління. Після посадки делегація пересіла на інший літак.

Тоді як одна з ймовірних причин розглядалася можливість диверсії або замаху на вбивство.

10 квітня 2010 року біля військового аеродрому "Північний" під Смоленськом сталася авіакатастрофа. Загинули всі 96 осіб, які перебували на борту, серед яких і тодішній президент Лех Качинський із першою леді. У 2011 році Міжнародний авіаційний комітет у Москві та польські розслідувачі дійшли висновку, що причиною аварії могла бути помилка пілотів. Польща поклала відповідальність на російських диспетчерів, але Москва цього не визнала. У 2022 році Польща заявила, що причетність Росії до авіакатастрофи вважається встановленою.

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Мілана Головань
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війнаПольщаанджей дудаРаймунд Анджейчак
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