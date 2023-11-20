На початку великої війни Польща розслідувала можливий замах на Дуду – журналіст

На початку повномасштабної війни Росії проти України Варшава розслідувала можливий замах на президента Анджея Дуду і начальника Генерального штабу Збройних сил країни Раймунда Анджейчака. Про це польський журналіст Збігнєв Парафянович розповів у своїй книзі Polska na wojnie.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

В одній з глав йдеться про те, що 25 березня новий польський літак Boeing 737-800 NG з Дудою та Анджейчаком на борту здійснив вимушену посадку, коли прямував до Ясінки (Ряшів) на зустріч із президентом США Джо Байденом.

Пасажири заявляють, що вони були "близькі до смерті" через несправність тримера – пілотам довелося боротися з ручками управління. Після посадки делегація пересіла на інший літак.

Тоді як одна з ймовірних причин розглядалася можливість диверсії або замаху на вбивство.

10 квітня 2010 року біля військового аеродрому "Північний" під Смоленськом сталася авіакатастрофа. Загинули всі 96 осіб, які перебували на борту, серед яких і тодішній президент Лех Качинський із першою леді. У 2011 році Міжнародний авіаційний комітет у Москві та польські розслідувачі дійшли висновку, що причиною аварії могла бути помилка пілотів. Польща поклала відповідальність на російських диспетчерів, але Москва цього не визнала. У 2022 році Польща заявила, що причетність Росії до авіакатастрофи вважається встановленою.

На начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів.

15 квітня 2023 року було здійснено замах на прем'єра Японії Фуміо Кісіду.

Президент Зеленський казав, що 10 спроб замахів на нього за час війни – це "не так багато" й у російського диктатора Володимира Путіна зараз є серйозніші проблеми.

Дивіться також: Охоронець прем'єра Японії портфелем відбив на льоту вибуховий пристрій – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.