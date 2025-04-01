Прокуратура Польщі вимагає арешту понад 40 експертів РФ у справі про Смоленську трагедію

Висновки російських лікарів після розтину жертв авіакатастрофи у Смоленську містили багато неправдивої інформації

Місце авіакатастрофи у Смоленську (Фото: wikipedia.org)

Прокуратура Польщі подає клопотання до суду про так званий розшуковий арешт понад 40 російських судово-медичних експертів, які готували висновки після розтину жертв Смоленської катастрофи. Про це повідомляє TVN 24.

"Ми встановили, поза будь-яким сумнівом, що судово-медичні висновки про розтини жертв катастрофи, підготовлені російськими лікарями для розслідування катастрофи польського літака, містили багато неправдивої інформації", – заявив прокурор Кшиштоф Шварц.

За його словами, після катастрофи Ту-154 російські експерти, які проводили розтин загиблих, повинні були вказати виявлені на трупі пошкодження, їх кількість, локалізацію, ступінь шкоди здоров'ю, механізм і час заподіяння, а також фізичні особливості, пов'язані з ідентифікацією особи.

У записах російських лікарів знайдені неправдиві дані за різними пунктами з цього переліку.

"Незрозуміло, чи навмисно протоколи містили неправдиву інформацію, чи через лінощі, чи через некомпетентність. Безумовно, вони були складені випадково, деякі з них навіть методом копіювання та вставлення", – сказав прокурор.

За його словами, прокуратура винесла постанови про пред'явлення звинувачення 43 російським експертам, що стосуються 61 випадку розтину жертв катастрофи.

Шварц повідомив, що росіяни відмовилися співпрацювати з польською стороною у цій справі. У зв'язку з цим прокуратура подає клопотання до суду про розшуковий арешт фігурантів. На підставі судового ордера підозрюваних буде оголошено в міжнародний розшук, а після затримання доставлено для допиту.

10 квітня 2010 року біля військового аеродрому "Северный" під Смоленськом сталася авіакатастрофа. Загинули всі 96 осіб, які перебували на борту, серед яких і тодішній президент Лех Качинський із першою леді. У 2011 році Міжнародний авіаційний комітет у Москві та польські розслідувачі дійшли висновку, що причиною аварії могла бути помилка пілотів. Польща поклала відповідальність на російських диспетчерів, але Москва цього не визнала. У 2022 році Польща заявила, що причетність Росії до авіакатастрофи вважається встановленою.