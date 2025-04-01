Прокуратура Польщі вимагає арешту понад 40 експертів РФ у справі про Смоленську трагедію
Прокуратура Польщі подає клопотання до суду про так званий розшуковий арешт понад 40 російських судово-медичних експертів, які готували висновки після розтину жертв Смоленської катастрофи. Про це повідомляє TVN 24.
"Ми встановили, поза будь-яким сумнівом, що судово-медичні висновки про розтини жертв катастрофи, підготовлені російськими лікарями для розслідування катастрофи польського літака, містили багато неправдивої інформації", – заявив прокурор Кшиштоф Шварц.
За його словами, після катастрофи Ту-154 російські експерти, які проводили розтин загиблих, повинні були вказати виявлені на трупі пошкодження, їх кількість, локалізацію, ступінь шкоди здоров'ю, механізм і час заподіяння, а також фізичні особливості, пов'язані з ідентифікацією особи.
У записах російських лікарів знайдені неправдиві дані за різними пунктами з цього переліку.
"Незрозуміло, чи навмисно протоколи містили неправдиву інформацію, чи через лінощі, чи через некомпетентність. Безумовно, вони були складені випадково, деякі з них навіть методом копіювання та вставлення", – сказав прокурор.
За його словами, прокуратура винесла постанови про пред'явлення звинувачення 43 російським експертам, що стосуються 61 випадку розтину жертв катастрофи.
Шварц повідомив, що росіяни відмовилися співпрацювати з польською стороною у цій справі. У зв'язку з цим прокуратура подає клопотання до суду про розшуковий арешт фігурантів. На підставі судового ордера підозрюваних буде оголошено в міжнародний розшук, а після затримання доставлено для допиту.
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