В Японії медичний гелікоптер впав у море: загинули троє людей

Медичний гелікоптер (Ілюстративне фото: Abir Sultan/EPA)

Медичний транспортний гелікоптер впав у море на південному заході Японії, унаслідок чого загинув пацієнт та ще двоє людей. Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на берегову охорону Японії.

Пілот, механік вертольота і 28-річна медсестра були врятовані береговою охороною після того, як їх знайшли у морі з надувними рятувальними паличками.

Вони постраждали від переохолодження, але були при свідомості, повідомив AP представник берегової охорони на умовах анонімності.

Також були виявлені тіла загиблих – лікаря, пацієнтки та чоловіка, який доглядав за нею.

У межах рятувальної операції берегова охорона залучила до цього району два літаки та три кораблі.

Згідно з даними берегової охорони, гелікоптер прямував до лікарні у Фукуока з аеропорту в префектурі Нагасакі. Причини аварії з’ясовують.

18 лютого 2025 року стало відомо, що пасажирський літак зазнав аварії в міжнародному аеропорту Торонто-Пірсон.

23 березня повідомлялося, що під час авіашоу West Coast Air Show у місті Салданья в Південній Африці пілот літака, що виконував демонстраційний політ, втратив керування та розбився.