У Південній Африці під час авіашоу розбився літак: загинув досвідчений пілот – відео

Impala Mark 1 (Фото: Depositphotos)

Під час авіашоу West Coast Air Show у місті Салданья в Південній Африці пілот літака, що виконував демонстраційний політ, втратив керування та розбився. Він був досвідченим льотчиком, передає Sky News.

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Інцидент стався 22 березня за 110 км на північ від Кейптауна. Пілот Джеймс О’Коннелл, який був відомим випробувачем літаків, виконував маневри на літаку Impala Mark 1 під час показового польоту перед великою аудиторією.

Згідно з заявою організаторів, О’Коннелл показував можливості літака, що є важливим символом для багатьох південноафриканців. Це був значущий момент, оскільки "Імпалу" не демонстрували на авіашоу вже багато років. Очевидці повідомили, що літак здавався повністю під контролем більшу частину часу, але під час одного з останніх маневрів він раптово втратив висоту і почав стрімко падати.

Організатори шоу повідомили, що пілот не здійснював спроби катапультуватися.

Медичні служби прибули на місце аварії менше ніж за дві хвилини після інциденту, проте уламки літака вже були повністю охоплені вогнем.

Південноафриканське управління цивільної авіації наразі проводить розслідування, щоб з'ясувати причини цієї трагедії.