У Судані розбився військовий літак: десятки загиблих, серед них можуть бути високопоставлені офіцери

Прапор Судану (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Судані через катастрофу військового літака загинули десятки людей, на борту були декілька офіцерів, зокрема високопоставлених. Про це заявляє медіа Sudan Tribune із посиланням на джерела в армії країни.

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Трагедія за участю літака компанії "Антонов" сталася ввечері у вівторок, 25 лютого, в місті Омдурман на північ від столиці Судану Хартрума. Повідомлялося не тільки про загибель екіпажу та військових на борту, але й загиблих та постраждалих на землі, коли уламки літака врізалися у житлові райони.

Наразі відомо про загибель щонайменше 46 людей, ще 10 постраждали, передає агенція Associated Press із посиланням на владу Судану.

Речник армії повідомив, що літак розбився під час зльоту з аеропорту Ваді-Сейдна, але не надав додаткових деталей. Також на місці катастрофи було займання в одному з районів, що було локалізоване пожежниками.

Військові джерела повідомили Sudan Tribune, що літак прямував до Порт-Судану і на борту перебувало декілька офіцерів, зокрема високопоставлених. За їх словами, катастрофа сталася через технічну несправність, й додали, що літак впав на будинок, попри спроби пілота скерувати судно на відкриту місцевість.

Очевидці повідомили, що "Антонов" летів на низькій висоті поблизу дахів та видавав гучні звуки, які викликали паніку серед мешканців.

За їх словами, літак впав у житловому районі, спричинивши потужні вибухи та піднявши густі хмари пилу та диму.

Декілька прихильників армії оплакували загибель у катастрофі генерал-майора Бахра Ахмеда Бахра, передає медіа.

Волонтер із місцевої лікарні повідомив журналістам, що медзаклад прийняв тіла близько п'яти мирних мешканців та лікує десятки людей, постраждалих через падіння уламків.

Інцидент може бути другою авіакатастрофою у Судані за останні 48 днів. До цього бойовики антиурядових "Сил швидкого реагування" (RSF) заявили, що їхня протиповітряна оборона нібито збила літак "Іллюшин", що належав армії. Проте військові не коментували ці дані.

Раніше, у жовтні 2024-го, угруповання повідомляло про збиття вантажного літака, на борту якого, ймовірно, перебували громадяни Росії. За даними агенції Reuters, на судні був росіянин, пов'язаний із торговцем зброєю Віктором Бутом.