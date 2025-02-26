В Судане разбился военный самолет: десятки погибших, возможно и высокопоставленные офицеры

Флаг Судана (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Судане из-за крушения военного самолета погибли десятки человек, на борту находились несколько офицеров, в том числе высокопоставленных. Об этом заявляет медиа Sudan Tribune со ссылкой на источники в армии страны.

Трагедия с участием самолета компании "Антонов" произошла вечером во вторник, 25 февраля, в городе Омдурман к северу от столицы Судана Хартрума. Сообщалось не только о гибели экипажа и военных на борту, но и погибших и пострадавших на земле, когда обломки самолета врезались в жилые районы.

Пока известно о гибели по меньшей мере 46 человек, еще 10 пострадали, передает агентство Associated Press со ссылкой на власти Судана.

Спикер армии сообщил, что самолет разбился во время взлета из аэропорта Вади-Сейдна, но не предоставил дополнительных деталей. Также на месте крушения было возгорание в одном из районов, что было локализовано пожарными.

Военные источники сообщили Sudan Tribune, что самолет направлялся в Порт-Судан и на борту находились несколько офицеров, в том числе высокопоставленных. По их словам, катастрофа произошла из-за технической неисправности, и добавили, что самолет упал на дом, несмотря на попытки пилота направить судно на открытую местность.

Очевидцы сообщили, что "Антонов" летел на низкой высоте у крыш и издавал громкие звуки, вызвавшие панику среди жителей.

По их словам, самолет упал в жилом районе, вызвав мощные взрывы и подняв густые облака пыли и дыма.

Несколько поклонников армии оплакивали гибель в катастрофе генерал-майора Бахра Ахмеда Бахра, передает медиа.

Волонтер из местной больницы сообщил журналистам, что медучреждение приняло тела около пяти мирных жителей и лечит десятки людей, пострадавших из-за падения обломков.

Инцидент может стать второй авиакатастрофой в Судане за последние 48 дней. До этого боевики антиправительственных "Сил быстрого реагирования" (RSF) заявили, что их противовоздушная оборона якобы сбила принадлежавший армии самолет "Ильюшин". Однако военные не комментировали эти данные.

Ранее, в октябре 2024-го, группировка сообщала об уничтожении грузового самолета, на борту которого, вероятно, находились граждане России. По данным агентства Reuters, на судне был россиянин, связанный с торговцем оружием Виктором Бутом.