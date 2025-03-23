В Южной Африке во время авиашоу разбился самолет: погиб опытный пилот – видео

Impala Mark 1 (Фото: Depositphotos)

Во время авиашоу West Coast Air Show в городе Салданья в Южной Африке пилот самолета, выполнявший демонстрационный полет, потерял управление и разбился. Он был опытным лётчиком, передает Sky News.

Инцидент произошел 22 марта в 110 км к северу от Кейптауна. Пилот Джеймс О'Коннелл, известный испытатель самолетов, выполнял маневры на самолете Impala Mark 1 во время показательного полета перед большой аудиторией.

Согласно заявлению организаторов, О'Коннелл показывал возможности самолета, являющегося важным символом для многих южноафриканцев. Это был значимый момент, поскольку "Импалу" не демонстрировали на авиашоу уже много лет. Очевидцы сообщили, что самолет сдавался полностью под контролем большей части времени, но во время одного из последних маневров он внезапно потерял высоту и начал стремительно падать.

Организаторы шоу сообщили, что пилот не предпринимал попыток катапультироваться.

Медицинские службы прибыли на место аварии менее чем через две минуты после инцидента, однако обломки самолета уже были полностью охвачены огнем.

Южноафриканское управление гражданской авиации проводит расследование, чтобы выяснить причины этой трагедии.