Аварія гелікоптера у Нью-Йорку: компанія-оператор негайно припиняє роботу
З річки дістають залишки гелікоптера (Фото: EPA / SARAH YENESEL)

Компанія New York Helicopter Tours, туристичний вертоліт якої розбився 11 квітня на Гудзоні, негайно припиняє свою діяльність. Про це сказано в заяві Федерального управління цивільної авіації (FAA). 

Зазначається, що управління і далі надаватиме підтримку Національній раді з безпеки на транспорті у розслідуванні катастрофи. Також розпочато негайну перевірку ліцензії туроператора та його історії безпеки. 

Наразі FAA проводить аналіз "гарячих точок" (hotspots) літаків та гелікоптерів у США. На 22 квітня запланована панель з безпеки гелікоптерів, щоб обговорити висновки, ризики та додаткові варіанти їх зменшення.

"Безпека є пріоритетом номер один для FAA, і ми без вагань будемо діяти, щоб захистити людей, які літають", – йдеться в повідомленні.

11 квітня стало відомо, що у Нью-Йорку розбився екскурсійний гелікоптер. Внаслідок аварії загинула родина з трьома дітьми та пілот. Зазначається, що гелікоптер з невідомих причин перевернувся у повітрі та впав у річку Гудзон. 

  • 18 лютого стало відомо, що пасажирський літак зазнав аварії в міжнародному аеропорту Торонто-Пірсон.
  • 23 березня повідомлялося, що під час авіашоу West Coast Air Show у місті Салданья в Південній Африці пілот літака, що виконував демонстраційний політ, втратив керування та розбився.
  • 7 квітня медичний транспортний гелікоптер впав у море на південному заході Японії, унаслідок чого загинув пацієнт та ще двоє людей.
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