Аварія гелікоптера у Нью-Йорку: компанія-оператор негайно припиняє роботу

З річки дістають залишки гелікоптера (Фото: EPA / SARAH YENESEL)

Компанія New York Helicopter Tours, туристичний вертоліт якої розбився 11 квітня на Гудзоні, негайно припиняє свою діяльність. Про це сказано в заяві Федерального управління цивільної авіації (FAA).

Зазначається, що управління і далі надаватиме підтримку Національній раді з безпеки на транспорті у розслідуванні катастрофи. Також розпочато негайну перевірку ліцензії туроператора та його історії безпеки.

Наразі FAA проводить аналіз "гарячих точок" (hotspots) літаків та гелікоптерів у США. На 22 квітня запланована панель з безпеки гелікоптерів, щоб обговорити висновки, ризики та додаткові варіанти їх зменшення.

"Безпека є пріоритетом номер один для FAA, і ми без вагань будемо діяти, щоб захистити людей, які літають", – йдеться в повідомленні.

11 квітня стало відомо, що у Нью-Йорку розбився екскурсійний гелікоптер. Внаслідок аварії загинула родина з трьома дітьми та пілот. Зазначається, що гелікоптер з невідомих причин перевернувся у повітрі та впав у річку Гудзон.