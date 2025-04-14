Авария вертолета в Нью-Йорке: компания-оператор немедленно прекращает работу

В результате авиакатастрофы погибли родители и их три ребенка

Из реки достают остатки вертолета (Фото: EPA / SARAH YENESEL)

Компания New York Helicopter Tours, туристический вертолет которой разбился 11 апреля на Гудзоне, немедленно прекращает свою деятельность. Об этом говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации (FAA).

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Отмечается, что управление продолжит оказывать поддержку Национальному совету безопасности на транспорте в расследовании катастрофы. Также начата немедленная проверка лицензии туроператора и его истории безопасности.

В настоящее время FAA проводит анализ "горячих точек" (hotspots) самолетов и вертолетов по США. На 22 апреля запланирована панель безопасности вертолетов, чтобы обсудить выводы, риски и дополнительные варианты их уменьшения.

"Безопасность является приоритетом номер один для FAA, и мы без колебаний будем действовать, чтобы защитить людей, которые летают", – говорится в сообщении.

11 апреля стало известно, что в Нью-Йорке разбился экскурсионный вертолет. В результате аварии погибла семья с тремя детьми и пилот. Отмечается, что вертолет по неизвестным причинам перевернулся в воздухе и упал в реку Гудзон.