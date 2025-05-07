В Финляндии разбился истребитель, пилот катапультировался – фото
В Финляндии разбился истребитель F/A-18 Hornet, пилот успел катапультироваться. Об этом сообщили Военно-воздушные силы страны.
Инцидент произошел в районе аэропорта Рованиеми около 11:00 7 марта. Пилоту удалось катапультироваться, он выжил и место его приземления было найдено. Сам истребитель упал в военную зону, уточнили в ВВС.
"Продолжаются спасательные операции, территория оцеплена. Пилота, который спасся на катапультном кресле, доставили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования. В результате авиакатастрофы никто на земле не пострадал", – сообщили военные.
Как сообщает финское медиа Yle, на место происшествия были направлены несколько подразделений спасательной службы. Дорога, ведущая в аэропорт, закрыта для движения. Журналист медиа, который находился рядом с местом ЧП, заметил дым.
В Рованиеми 7 марта должна была состояться встреча министров обороны Северных стран. Однако, по данным Yle, мероприятие отменили из-за катастрофы.
Причины крушения истребителя на данный момент не сообщались.
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