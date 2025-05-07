В Финляндии разбился истребитель, пилот катапультировался – фото

Дорога к аэропорту закрыта, на месте работают специалисты

Истребитель FA-18F Super Hornet (Фото: wikipedia)

В Финляндии разбился истребитель F/A-18 Hornet, пилот успел катапультироваться. Об этом сообщили Военно-воздушные силы страны.

Инцидент произошел в районе аэропорта Рованиеми около 11:00 7 марта. Пилоту удалось катапультироваться, он выжил и место его приземления было найдено. Сам истребитель упал в военную зону, уточнили в ВВС.

Расположение аэропорта (скриншот карты)

"Продолжаются спасательные операции, территория оцеплена. Пилота, который спасся на катапультном кресле, доставили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования. В результате авиакатастрофы никто на земле не пострадал", – сообщили военные.

Как сообщает финское медиа Yle, на место происшествия были направлены несколько подразделений спасательной службы. Дорога, ведущая в аэропорт, закрыта для движения. Журналист медиа, который находился рядом с местом ЧП, заметил дым.

Фото: Juuso Stoor / Yle

В Рованиеми 7 марта должна была состояться встреча министров обороны Северных стран. Однако, по данным Yle, мероприятие отменили из-за катастрофы.

Причины крушения истребителя на данный момент не сообщались.