У США впав і загорівся медичний літак, загинули четверо людей – фото

Літак, що розбився (Фото: facebook.com/NavajoPoliceDepartment)

У США в штаті Аризона на землях племені Навахо впав і розбився медичний літак у районі аеропорту Чінле. Як повідомила поліція Навахо, загинули чотири людини.

Невеликий двогвинтовий медичний транспортний літак розбився 6 серпня близько 12:40 за місцевим часом (5 серпня близько 22:40 за Києвом). Після падіння він загорівся. Загиблі на борту не були місцевими жителями, їхню смерть підтвердили медики.

За даними поліції, літак прямував за пацієнтом із лікарні в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Авіасудно належало компанії CSI Aviation, вона вже сповістила найближчих родичів загиблих.

Причина катастрофи наразі невідома. Після аварії закрили доступ в аеропорт на момент проведення розслідування.

За даними Національної ради з безпеки на транспорті, це був літак Beechcraft 300.

"Слідчі NTSB прямують до місця події та, як очікується, почнуть прибувати сьогодні ввечері. Прибувши на місце, вони розпочнуть документування події та огляд літака. Потім літак буде доставлено на об'єкт, що охороняється, для подальшої експертизи", – повідомила CNN представниця Нацради Сара Тейлор Сулик.

Літак (Фото: facebook.com/NavajoPoliceDepartment)