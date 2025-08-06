В США упал и загорелся медицинский самолет, погибли четыре человека – фото

Разбившийся самолет (Фото: facebook.com/NavajoPoliceDepartment)

В США в штате Аризона на землях племени Навахо упал и разбился медицинский самолет в районе аэропорта Чинле. Как сообщила полиция Навахо, погибли четыре человека.

Небольшой двухвинтовой медицинский транспортный самолет разбился 6 августа около 12:40 по местному времени (5 августа около 22:40 по Киеву). После падения он загорелся. Погибшие на борту не были местными жителями, их смерть подтвердили медики.

По данным полиции, самолет направлялся за пациентом из больницы в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Авиасудно принадлежало авиакомпании CSI Aviation, она уже оповестила ближайших родственников погибших.

Причина катастрофы в настоящее время неизвестна. После аварии закрыли доступ в аэропорт на момент проведения расследования.

По данным Национального совета по безопасности на транспорте, это был самолет Beechcraft 300.

"Следователи NTSB направляются к месту происшествия и, как ожидается, начнут прибывать сегодня вечером. Прибыв на место, они приступят к документированию происшествия и осмотру самолета. Затем самолет будет доставлен на охраняемый объект для дальнейшей экспертизы", – сообщила CNN представитель Нацсовета Сара Тейлор Сулик.

Самолет (Фото: facebook.com/NavajoPoliceDepartment)