В Польше разбился истребитель F-16. Пилот не выжил – видео
В польском городе Радом во время подготовки к воздушному шоу Radom Air Show упал и разбился истребитель F-16. Об этом сообщил представитель правительства Польши Адам Шлапка.
Пилот самолета не успел катапультироваться и погиб на месте. Представитель не сообщил о причине катастрофы.
Известно, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отправился на место инцидента.
Очень печально. Сообщается, что польский F-16 под Радомом pic.twitter.com/N1hmO6UpEs- Авиатор (@TheAviationist) 28 августа 2025 г
СправкаКаждые два года в последние выходные августа в аэропорту Радом организовывают мероприятие Radom Air Show.
В программу входят показательные полеты военных самолетов и вертолетов из разных стран Европы, а также статическая выставка авиационной и другой военной техники.
В мероприятии принимают участие также компании из авиастроительной отрасли. Организацией шоу занимается командование Воздушных сил Польши.
- 29 июля в Германии разбился учебный военный вертолет. Как позже стало известно, погибли двое военных Бундесвера – в реке нашли их тела. Еще один считается пропавшим без вести.
- 6 августа в США, в штате Аризона, на землях племени навахо упал и разбился медицинский самолет в районе аэропорта Чинле. Погибло четыре человека.
