В Польше разбился истребитель F-16. Пилот не выжил – видео
Истребитель F-16 (Фото: EPA)

В польском городе Радом во время подготовки к воздушному шоу Radom Air Show упал и разбился истребитель F-16. Об этом сообщил представитель правительства Польши Адам Шлапка.

Пилот самолета не успел катапультироваться и погиб на месте. Представитель не сообщил о причине катастрофы.

Известно, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отправился на место инцидента.

Справка
Каждые два года в последние выходные августа в аэропорту Радом организовывают мероприятие Radom Air Show.

В программу входят показательные полеты военных самолетов и вертолетов из разных стран Европы, а также статическая выставка авиационной и другой военной техники. 

В мероприятии принимают участие также компании из авиастроительной отрасли. Организацией шоу занимается командование Воздушных сил Польши.
польшаавиакатастрофаистребитель f-16