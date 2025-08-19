Швейцарія готова прийняти зустріч Зеленського та Путіна, попри ордер на арешт МКС

МЗС країни привітало пропозицію провести переговори на рівні лідерів у Женеві

Ігнаціо Кассіс (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Швейцарія готова прийняти зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ країни Ігнаціо Кассіс, передає ВВС.

Дипломат привітав пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона провести переговори Зеленського та Путіна у Женеві.

"Швейцарія вдячна за надану їй довіру", – сказав він.

Водночас Кассіс зауважив, що для підготовки заходу потрібно вирішити низку юридичних питань, пов'язаний з ордером на арешт російського диктатора, що був виданий Міжнародним кримінальним судом.

Швейцарія ратифікувала Римський договір про створення МКС та зобов'язана заарештувати Путіна, якщо він прибуде на швейцарську землю.

За словами Кассіса, Женева вже залучила юристів для консультацій з цього приводу і вважає, що "є простір для гнучкості".

"Ми можемо зробити це, попри ордер на арешт Путіна, завдяки нашій особливій ролі та ролі Женеви як європейської штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй", – заявив дипломат.