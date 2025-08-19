Макрон вважає, що зустріч Зеленського з Путіним має відбутися у Швейцарії
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що переговори між українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним мають відбутися у нейтральній країні, зокрема у Швейцарії. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу LCI, передає BBC.
За словами Макрона, він також хоче бачити європейських лідерів за столом переговорів у межах будь-якого саміту між Зеленським та Путіним.
"Це буде нейтральна країна, тож, можливо, Швейцарія, я виступаю за Женеву, або інша країна. Востаннє двосторонні дискусії були у Стамбулі", – нагадав президент Франції.
Макрон також повідомив, що 19 серпня розпочнеться робота над розробкою пропозиції щодо гарантій безпеки для України.
"Ми об’єднаємо коаліцію охочих з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб тримати їх у курсі справ. Водночас ми розпочнемо конкретну роботу з американцями, щоб побачити, хто що готовий зробити", – заявив він.
19 серпня високопосадовець адміністрації США заявив Reuters, що двостороння зустріч Зеленського та Путіна може відбутися в Угорщині.
За словами співрозмовників в європейській делегації, президент США Дональд Трамп повідомив європейським лідерам, що саме Путін запропонував послідовність про проведення спершу двосторонньої зустрічі, а потім – тристоронньої.
За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, переговори Зеленського з Путіним плануються протягом найближчих двох тижнів.
- 18 серпня між Трампом, Зеленським і європейськими лідерами відбулася зустріч у Білому домі. Під час перемовин було обговорено гарантії безпеки для України, які нададуть різні європейські країни у координації зі Штатами.
- Після завершення переговорів Трамп повідомив про телефонну розмову з Путіним і початок підготовки зустрічі останнього з Зеленським.
- Сам же російський диктатор нібито заявив Трампу, що готовий зустрітися з Зеленським.
