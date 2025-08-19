AFP пише, що Путін погодився на зустріч із Зеленським. Трамп хоче якомога швидше

Президент Зеленський зазначив, що США пропонують провести зустріч з Путіним якомога швидше, але для цього потрібне погодження всіх сторін

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу про готовність зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє AFP з посиланням на співрозмовника, знайомого з перебігом розмови.

За словами співрозмовника, Путін повідомив Трампу про свою готовність зустрітися із Зеленським під час телефонної розмови в перерві між переговорами Білого дому у Вашингтоні з європейськими лідерами.

Володимир Зеленський підтвердив на брифінгу після переговорів у Білому домі, що відбувається підготовка спочатку до його зустрічі з Путіним, а згодом – і тристоронньої зустрічі за участі Трампа.

"Президент Сполучених Штатів підтримав тристоронню зустріч на рівні лідерів Україна-Америка-Росія. І Сполучені Штати пропонують провести її якомога швидше. Але для цього потрібне погодження всіх сторін", – розповів президент.

Зеленський також сказав, що Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч, а потім – тристоронню.

"Я підтвердив, і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним. І після цього розраховуємо на тристоронню зустріч. Питання буде: як пройде двостороння зустріч", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що дати зустрічі не встановлено, проте Україна готова до будь-якого формату, але на рівні президентів.

Водночас Зеленський додав, що є розуміння, які формати можуть бути, тому "є ймовірність, що наша зустріч може відбутися".

"Якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі якісь глобальні, безумовно, справедливі, щодо сізфаєру тощо, то у росіян з'явиться сто умов з їх боку. Тому я вважаю, що без будь-яких умов ми повинні зустрітись і подумати, який є розвиток цього шляху до закінчення війни", – заявив президент.

Після завершення переговорів Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social про телефонну розмову з Путіним і початок підготовки зустрічі останнього з Зеленським.

Керівник Штатів заявив, що спочатку глава України зустрінеться з диктатором РФ, а вже після цього буде тристороння зустріч.

Стосовно переговорів з партнерами він зазначив, що мав "дуже хорошу зустріч з поважними гостями" у Білому домі, яка завершилась подальшими переговорами в Овальному кабінеті.