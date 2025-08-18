Зеленський показав Трампу на карті ситуацію з окупованими територіями

Карта України з позначеними територіями, захопила Росія, була виставлена в Овальному кабінеті

Карта України в Овальному кабінеті (Фото: @komadovsky)

Президент Володимир Зеленський показав президенту США Дональду Трампу реальну ситуацію із тимчасово окупованими Росією українськими територіями на карті. Про це повідомляє ВВС.

Велика карта України, на якій іншим кольором позначені території, що захопили російські війська, була розміщена в Овальному кабінеті перед зустріччю президентів.

Після розмови Зеленський заявив, що показав Трампу "багато деталей" на карті поля бою.

Він додав, що зустріч була "конструктивною та конкретною", а розмова "дуже доброю".

Як повідомив кореспондент DW Михайло Комадовський, у кутку карти стояла позначка, що "назви та зображення меж не обов’язково є авторитетними".

Фото: Telegram Андрія Єрмака