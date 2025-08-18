Зеленский показал Трампу на карте ситуацию с оккупированными территориями

Карта Украины с обозначенными территориями, захваченной Россией, была выставлена в Овальном кабинете

Карта Украины в Овальном кабинете (Фото: @komadovsky)

Президент Владимир Зеленский показал президенту США Дональду Трампу реальную ситуацию со временно оккупированными Россией украинскими территориями на карте. Об этом сообщает ВВС.

Большая карта Украины, на которой территории, захваченные российскими войсками, были отмечены другим цветом, была размещена в Овальном кабинете перед встречей президентов.

После разговора Зеленский заявил, что показал Трампу "много деталей" на карте боевых действий.

Он добавил, что встреча была "конструктивной и конкретной", а разговор "очень хорошим".

Как сообщил корреспондент DW Михаил Комадовский, что в углу карты стояла пометка о том, что "названия и изображения границ не обязательно являются авторитетными".

Фото: Telegram Андрея Ермака