AFP пишет, что Путин согласился на встречу с Зеленским. Трамп хочет как можно скорее

Президент Зеленский отметил, что США предлагают провести встречу с Путиным как можно скорее, но для этого нужно согласование всех сторон

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу о готовности встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает AFP со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом разговора.

По словам собеседника, Путин сообщил Трампу о своей готовности встретиться с Зеленским во время телефонного разговора в перерыве между переговорами Белого дома в Вашингтоне с европейскими лидерами.

Владимир Зеленский подтвердил на брифинге после переговоров в Белом доме, что идет подготовка сначала к его встрече с Путиным, а затем – и трехсторонней встречи с участием Трампа.

"Президент Соединенных Штатов поддержал трехстороннюю встречу на уровне лидеров Украина-Америка-Россия. И Соединенные Штаты предлагают провести ее как можно скорее. Но для этого требуется согласование всех сторон", – рассказал президент.

Зеленский также сказал, что Россия предложила сначала двустороннюю встречу, а затем – трехстороннюю.

"Я подтвердил, и меня поддержали все европейские лидеры, что мы готовы к двусторонней встрече с Путиным. И после этого рассчитываем на трехстороннюю встречу. Вопрос будет: как пройдет двусторонняя встреча", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что дата встречи не установлена, но Украина готова к любому формату, но на уровне президентов.

При этом Зеленский добавил, что есть понимание, какие форматы могут быть, поэтому "есть вероятность, что наша встреча может состояться".

"Если Украина будет начинать ставить условия по встрече какие-то глобальные, безусловно, справедливые, по сизфаеру и т.д., то у россиян появится сто условий с их стороны. Поэтому я считаю, что без каких-либо условий мы должны встретиться и подумать, какое есть развитие этого пути к окончанию войны", – заявил президент.

После завершения переговоров Трамп написал в своей соцсети Truth Social о телефонном разговоре с Путиным и начале подготовки встречи последнего с Зеленским.

Руководитель Штатов заявил, что сначала глава Украины встретится с диктатором РФ, а уже после этого будет трехсторонняя встреча.

Относительно переговоров с партнерами он отметил, что провел "очень хорошую встречу с уважаемыми гостями" в Белом доме, которая завершилась дальнейшими переговорами в Овальном кабинете.