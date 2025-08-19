Трамп: Я начал готовить встречу Зеленского и Путина

Сначала глава Украины встретится с диктатором РФ, а уже после этого будет трехсторонняя встреча, заявил руководитель Штатов

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным и начало подготовки встречи последнего с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он рассказанный в своей соцсети Truth Social.

"По завершении встреч [с партнерами] я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским, место проведения которой еще будет определено. После этой встречи мы проведем трехстороннюю встречу с участием двух президентов и меня. Повторяю, это был очень хороший, ранний шаг для войны, которая длится уже почти четыре года. Вице-президент Джей Ди Вэнсгосударственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют действия с Россией и Украиной", – написал руководитель Штатов.

Относительно переговоров с партнерами он отметил, что имел "очень хорошую встречу с уважаемыми гостями" в Белом доме, которая завершилась последующими переговорами в Овальном кабинете.

Во время переговоров партнеры обсудили гарантии безопасности для Украины, которые предоставят различные европейские страны в координации со Штатами, пояснил Трамп.

"Все очень рады возможности мира для России и Украины", – отметил американский президент.

Между тем советник Путина Юрий Ушаков заявил, что президент США и диктатор во время звонка высказались за прямые переговоры делегаций Украины и России.

По словам чиновника страны-агрессора, Трамп и Путин "обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах".