Трамп: Я почав готувати зустріч Зеленського і Путіна

Спочатку глава України зустрінеться з диктатором РФ, а вже після цього буде тристороння зустріч, заявив керівник Штатів

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним та початок підготовки зустрічі останнього з президентом Володимиром Зеленським. Про це він розповів у своїй соцмережі Truth Social.

"По завершенні зустрічей [з партнерами] я зателефонував президенту Путіну і розпочав підготовку до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським, місце проведення якої ще буде визначено. Після цієї зустрічі ми проведемо тристоронню зустріч за участю двох президентів та мене. Повторюю, це був дуже хороший, ранній крок для війни, яка триває вже майже чотири роки. Віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф координують дії з Росією та Україною", – написав керівник Штатів.

Стосовно переговорів з партнерами він зазначив, що мав "дуже хорошу зустріч з поважними гостями" у Білому домі, яка завершилась подальшими переговорами в Овальному кабінеті.

Під час перемовин партнери обговорили гарантії безпеки для України, які нададуть різні європейські країни у координації зі Штатами, пояснив Трамп.

"Всі дуже раді можливості миру для Росії та України", – зауважив американський президент.

Тим часом радник Путіна Юрій Ушаков заявив, що президент США та диктатор під час дзвінка висловились за прямі перемовини делегацій України та Росії.

За словами чиновника країни-агресора, Трамп і Путін "обговорили ідею вивчити можливість підвищення рівня представників Москви та Києва на переговорах".