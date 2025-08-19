Reuters: Зустріч Зеленського з Путіним може відбутися в Угорщині протягом двох тижнів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив Reuters, що переговори Зеленського з Путіним плануються протягом найближчих двох тижнів

Володимир Зеленський, Еммануель Макрон та Володимир Путін на зустрічі в Парижі 9 грудня 2019 року (Фото: EPA)

Двостороння зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися в Угорщині. Про це Reuters повідомив високопосадовець адміністрації США.

За словами високопосадовця, Кремль публічно не підтвердив домовленостей щодо зустрічі.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив Reuters, що переговори Зеленського з Путіним плануються протягом найближчих двох тижнів.

За словами співрозмовників в європейській делегації, Трамп повідомив європейським лідерам, що саме Путін запропонував послідовність про проведення спершу двосторонньої зустрічі, а потім – тристоронньої.

Володимир Зеленський підтвердив на брифінгу після переговорів у Білому домі, що відбувається підготовка спочатку до його зустрічі з Путіним, а згодом – і тристоронньої зустрічі за участі Трампа.

Президент зазначив, що Штати пропонують провести її якомога швидше, але для цього потрібне погодження всіх сторін.

Зеленський також підтвердив те, що Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч, а потім – тристоронню.