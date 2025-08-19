Reuters: Встреча Зеленского с Путиным может состояться в Венгрии в течение двух недель

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил Reuters, что переговоры Зеленского с Путиным планируются в течение ближайших двух недель

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин на встрече в Париже 9 декабря 2019 года (Фото: EPA)

Двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может состояться в Венгрии. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный чиновник администрации США.

По словам чиновника, Кремль публично не подтвердил договоренностей о встрече.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил Reuters, что переговоры Зеленского с Путиным планируются в течение ближайших двух недель.

По словам собеседников в европейской делегации, Трамп сообщил европейским лидерам, что именно Путин предложил последовательность о проведении сначала двусторонней встречи, а затем – трехсторонней.

Владимир Зеленский подтвердил на брифинге после переговоров в Белом доме, что происходит подготовка сначала к его встрече с Путиным, а затем – и трехсторонней встречи с участием Трампа.

Президент отметил, что Штаты предлагают провести ее как можно скорее, но для этого требуется согласование всех сторон.

Зеленский также подтвердил то, что Россия предложила сначала двустороннюю встречу, а затем – трехстороннюю.