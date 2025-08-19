Reuters: Встреча Зеленского с Путиным может состояться в Венгрии в течение двух недель
Двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может состояться в Венгрии. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный чиновник администрации США.
По словам чиновника, Кремль публично не подтвердил договоренностей о встрече.
В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил Reuters, что переговоры Зеленского с Путиным планируются в течение ближайших двух недель.
По словам собеседников в европейской делегации, Трамп сообщил европейским лидерам, что именно Путин предложил последовательность о проведении сначала двусторонней встречи, а затем – трехсторонней.
Владимир Зеленский подтвердил на брифинге после переговоров в Белом доме, что происходит подготовка сначала к его встрече с Путиным, а затем – и трехсторонней встречи с участием Трампа.
Президент отметил, что Штаты предлагают провести ее как можно скорее, но для этого требуется согласование всех сторон.
Зеленский также подтвердил то, что Россия предложила сначала двустороннюю встречу, а затем – трехстороннюю.
- 18 августа между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами состоялась встреча в Белом доме. Во время переговоров обсуждались гарантии безопасности для Украины, которые предоставят различные европейские страны в координации со Штатами.
- После завершения переговоров Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным и начало подготовки встречи последнего с Зеленским.
- Сам же российский диктатор якобы заявил Трампу, что готов встретиться с Зеленским.
Комментарии (0)